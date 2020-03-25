أكثر من 2000 وفاة بكورونا في إيران

2020/03/25 | 22:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في ايران إلى 2077، وذلك بعد تسجيل 143 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية.وقال المسؤول في الوزارة علي رضا وهاب زادة، إن عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 2077، في حين بلغ إجمالي عدد المصابين 27017 مصابا.إلى ذلك، تم […]

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