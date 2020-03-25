كتائب حزب الله: مخطط

2020/03/25 | 22:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/زعمت كتائب حزب الله انها رصد تحركات اميركية لاستهداف مواقع للحشد و"المقاومة "،بدعم من جهاز امني عراقي لم تسميه .وذكر بيان للكتائب اطلعت عليه " كلكامش برس "، انه "مع انشغال العراقيين وتكاتفهم في مواجهة كورونا رصدنا تحركات اميركية مريبة لتحقيق اهداف مشبوهة".واضاف بان " المخطط الاميركي يهدف للقيام بانزال جوي يرافقه دعم ارضي بمشاركة جهاز امني عراقي يستهدف مواقع للاجهزة الامنية والحشد والمقاومة ".وحذر البيان من " تداعيات الخطوة الاميركية كونها ستعرض البنى الاساسية للدولة العراقية للخطر وتصيب السلم الاهلي " .وان "أي طرف عراقي مشارك في المخطط التأمري سيعامل كعدو ولن تغفر خيانته وسيلقى حسابا عسيرا".وشدد البيان على ضرورة "استعداد المجاهدين للتصدي لما يبيته العدو الاميركي " .

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