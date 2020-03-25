الطيران المدني تعلن عن تسيير رحلة الى مصر يوم غد الخميس

2020/03/25 | 22:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت سلطة الطيران المدني، الاربعاء، عن تسيير رحلة الى مصر يوم غد الخميس.وقال مدير عام السلطة دريد يحيى جاسم في بيان تلقته وكالة صدى, ان “سلطة الطيران المدني العراقي تتابع المستجدات الحاصلة بما يخص إجلاء العراقيين العالقين في بعض دول العالم سيما في ( جمهورية مصر العربية ) فإنها على تواصل مستمر مع سلطة

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