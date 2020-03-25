ايطاليا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 74386 حالة

2020/03/25 | 22:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات المعنية في ايطاليا، اليوم الأربعاء عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” داخل البلاد إلى 74386 حالة.وفي ما قررت السلطات المعنية في إيطاليا، مد قرار إغلاق المطارات حتى يوم الثالث من نيسان المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على تفشى فيروس كورونا داخل البلاد فرضت الحكومة الإيطالية مرسوما جديدا خاصا

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