الطيران المدني يعلن تسيير رحلة جوية ثالثة لاجلاء العراقيين في مصر

2020/03/25 | 22:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الاربعاء، تسيير رحلة ثالثة لاجلاء العراقيين في مصر.وقال مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي الكابتن الطيار دريد يحيى جاسم، في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “سلطة الطيران المدني العراقي تتابع المستجدات الحاصلة بما يخص إجلاء العراقيين العالقين في بعض دول العالم سيما في ( جمهورية مصر العربية ) فإنها على […]

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