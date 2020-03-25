خالد حبوباتي… صهر الشهبندر وعراب كازينو دمشق والهلال الأحمر

2020/03/25 | 22:32 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “خالد حبوباتي” أحد رجال الأعمال المقربين من الفئة الحاكمة في سوريا، ومالك “نادي الشرق” الشهير في “دمشق”، الذي كان مقصداً للنخب السياسية والاقتصادية منذ تأسيسه مطلع الخمسينات من القرن الماضي،

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