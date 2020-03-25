2020/03/25 | 22:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتائب حزب الله العراق: إقدام الأميركي على عمله الأخرق يضعنا أمام خيار تجاوز مراحل كثيرة في معادلة المواجهة معه.

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