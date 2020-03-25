2020/03/25 | 22:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الشيخ خالد الملا رئيس ديوان الوقف السني لمحاسبة أئمة المساجد المخالفين للشرع والقانون.وقال الملا في تغريدة “أدعو معالي الأخ العزيز رئيس ديوان الوقف السني لمحاسبة أئمة المساجد المخالفين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خالد الملا يدعو لمحاسبة أئمة المساجد المخالفين للشرع والقانون من خلال تعمدهم فتح المساجد واقامة الصلوات في بغداد) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خالد الملا يدعو لمحاسبة أئمة المساجد المخالفين للشرع والقانون من خلال تعمدهم فتح المساجد واقامة الصلوات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).