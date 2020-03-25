صحة ديالى تعلن سلامة 74 حالة مشتبه إصابتهم بكورونا

2020/03/25 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالىاعلنت دائرة صحة ديالى، الاربعاء، سلامة 74 حالة مشتبه إصابتهم بكورونا.

وقال مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة ديالى نبيل فاضل حذاف في بيان، ان "نتائج تحليل الاصابة بفايروس كورونا المستجد COVID 19 لـ 74 منتسبا من ملاكات مستشفى بلدروز، ظهرت وكانت جميعها سالبة".

يذكر ان الملاكات الصحية لمستشفى بلدروز يتمتعون باجازة 5 ايام في المنازل اثر تأكيد اصابة احد المنتسبين مما جعل جميع تلك الملاكات من الملامسين المشتبه باصابتهم بفايروس كورونا المستجد.

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