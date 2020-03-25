إقامة المباريات بنظام التجمع.. الاتحاد الآسيوي يستأنف مسابقة كأس الاتحاد في آب

2020/03/25 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

تلقت الاتحادات الوطنية لكرة القدم في القارة الآسيوية، إشعاراً من الآسيوي لكرة كشف من خلاله عن عزمه استئناف مباريات كأس الاتحاد القاري آب المقبل.

وجاء في إشعار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عزم الاتحاد القاري لاستئناف المسابقة التي تم تأجيل مبارياتها بسبب تفشي انتشار فيروس "كورونا" المستجد، إذ أوضح الاتحاد الآسيوي أن" المسابقة ستستكمل في مباريات دور المجموعات بنظام التجمع في دولة واحدة".

وخاطب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاتحادات الأعضاء، لمعرفة مدى رغبتها في استضافة مباريات مجموعات ممثليها، والتي تبقى منها 4 مباريات (مباراة واحدة في مرحلة الذهاب، بالإضافة إلى 3 في الإياب)، بالإضافة إلى إشعار الأندية المشاركة في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للتحضير لاستئناف المسابقة في النصف الثاني من شهر آب المقبل".

كما إستفسر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن مدى رغبة الدول لاستضافة المباريات المتبقية التي ستقام بنظام التجمع خلال شهر آب المقبل، تمهيدًا لاستئناف المسابقة التي توقفت في بداية شهر آذار الجاري، وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وقت سابق عن تأجيل مباريات آذار ونيسان إلى وقت لاحق، قبل أن يقر حاليًا إقامة ما تبقى من مباريات المجموعات بنظام التجمع".

الجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حدد يوم 29 ايلول المقبل موعدًا لنهائي غرب آسيا لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فيما ستقام المباراة النهائية للمسابقة يوم 7 تشرين الثاني المقبل.

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