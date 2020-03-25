العمليات المشتركة ترسل افواج عسكرية الى ثلاث محافظات لتعزيز اجراءات حظر التجوال

2020/03/25 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

اصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاربعاء، اوامر بارسال افواج عسكرية الى ثلاث محافظات لتعزيز اجراءات حظر التجوال.

وذكرت خلية الاعلام الامني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بهدف تعزيز إجراءات حظر التجوال الوقائي والالتزام بقرارات خلية الازمة، أصدرت قيادة العمليات المشتركة أوامر بإرسال ثلاث أفواج عسكرية الى محافظات ( النجف ، الديوانية ، واسط ) لدعم الامن في تلك المحافظات ".

بغداد اليوم - ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، الاربعاء، سلامة 74 حالة مشتبه إصابتهم بكورونا.

وقال مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة ديالى نبيل فاضل حذاف في بيان، ان "نتائج تحليل الاصابة بفايروس كورونا المستجد COVID 19 لـ 74 منتسبا من ملاك

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت إيطاليا، اليوم الأربعاء، أن 683 شخصا توفوا خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 7503.

وقالت السلطات الرسمية إن "عدد المصابين في إيطاليا ارتف

بغداد اليوم _ بغداد

رجح عضو لجنة الصحة البرلمانية، النائب فالح الزيادي، اليوم الاربعاء، تمديد حظر التجوال في عموم محافظات البلاد، أسبوعا إضافيا، على خلفية تسجيل ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال فالح الزيادي، في حديث لـ(بغداد ال

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