تسجيل ( 7 )  اصابات جديدة في كربلاء ووفاة اثنين منها

2020/03/25 | 22:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلن الناطق الرسمي لخلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا في صحة كربلاء الدكتور محمد ابراهيم الوكيل،عن تسجيل ( 7 ) اصابات جديدة مؤكدة مختبريا بفايروس كورونا في المحافظة ، فيما توفي اثنين من المصابين .وقال الوكيل في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “كربلاء ، وضمن […]

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