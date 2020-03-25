عمليات بغداد تصدر احصائية جديدة بشأن مخالفة قرار حظر التجوال

2020/03/25 | 22:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، عن عن احصائية لما قامت به منذ التاسع من اذار ولغاية اليوم.وذكرت القيادة في بيان لها حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “بالتزامن مع تأمين التظاهرات والقيام بواجبات اخرى في تعزيز الأمن والاستقرار بالعاصمة بغداد، تمكنت الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد وضمن إجراءاتها للوقاية من فايروس كورونا وللفترة […]

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