ارسال ثلاثة افواج عسكرية لمحافظات النجف والديوانية و واسط لتعزيز حظر التجوال

2020/03/25 | 22:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قيادة العمليات المشتركة أوامر بإرسال ثلاث أفواج عسكرية الى محافظات ( النجف ، الديوانية ، واسط ) لدعم الامن في تلك المحافظات.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني وتلقته وكالة صدى , ان ارسال الافواج بهدف تعزيز إجراءات حظر التجوال الوقائي والالتزام بقرارات خلية الازمة.

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