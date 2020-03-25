الكعبي: البقاء في المنازل بات “لزاما” لكل مواطن حريص على عائلته وشعبه

2020/03/25 | 22:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس اللجنة النيابية المكلفة بمواجهة وباء كورونا حسن الكعبي ان : البقاء في المنازل بات / لزاما / لكل مواطن حريص على عائلته وشعبه.وابدى الكعبي خلال زيارته مقر قيادة الشرطة الاتحادية عن : اسفه البالغ لعدم اكتراث اهالي المناطق سيما في جانب ” الرصافة ” تحديدا بموضوعة فرض الحظر وعدم التزامهم بالوصايا الوقائية.

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