خلية الأزمة النيابية ...تطالب بتشديد العقوبات ضد غير الملتزمين بفرض الحظر

2020/03/25 | 22:47 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

طالبت خلية الازمة النيابية برئاسة حسن كريم الكعبي ، مختلف تشكيلات القوات الامنية بما فيها قيادة عمليات بغداد بتشديد الاجراءات الموجودة في السيطرات ، ومحاسبة غير الملتزمين بفرض حظر التجوال والتاكيد على اغلاق الملاعب والمقاهي وعموم تجمعات الشباب ، مؤكدة ضرورة اعادة النظر بالاستثاءات الممنوحة...

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