إنذارٌ بالطرد من بلدة “الفوعة” يضع مهجري ريف دمشق أمام مصيرٍ مجهول

2020/03/25 | 22:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت قوة أمنية تابعة لفصيل “جيش الثوار” العامل ضمن صفوف ما يسمى #الجبهة_الوطنية_للتحرير، بإنذار نحو 100 عائلة لإخلاء المنازل التي يقطنون فيها في بلدة “الفوعة” خلال 10 أيام، تحت تهديد

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