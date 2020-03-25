عدنان الصباح - كورونا صانع عصر الامبريانولوجي

2020/03/25 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدنان_الصباح أيا كانت الحقيقة خلف هذا الفيروس الخفي وأيا كان مصدره أكان حقا فيروسا ظهر فجأة من الطبيعة وتشكل دون تدخل بشري او كان نتيجة ابحاث طبية عادية او مؤامرة كونية الا ان احدا لن يستطيع التكهن بالنتائج التي سياتي بها لعالم ما بعد كورونا وعلينا ان نعرف تاريخ الاوبئة في هذا العالم والمعروف منها اضعف الايمان وفي المقدمة وقد كان الطاعون في المقدمة والذي كانت نتيجته انهيار الامبراطورية اليابانية بعد ان دمر جي......

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