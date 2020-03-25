خالد صبيح - تداعيات محلية لوباء عالمي

2020/03/25 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_صبيح منذ ساعاته الاولى طرح وباء كورونا اشكالات سياسية واجتماعية عديدة في كل انحاء العالم.اضطربت دول كثيرة بسببه وتخبط ساستها بالتصريحات والقرارات والإجراءات.وفي منطقتنا كالعادة ستكون لنا خصوصيتنا وفرادتنا في مواجهة الوباء و تلقي تداعياته.ولهذا امتزجت عندنا السياسة بالخرافة والجهل بالغباء وُصبغت النوايا الدنيوية بالمقدس السماوي.في المغرب مثلا قررت جهات سلفية تحدي قرارات الدولة وحرضت الناس على كسر حظ......

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