2020/03/25 | 22:53 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت مسؤول في وزارة الكهرباء في الحكومة السورية، إن إجراءات الاحتراز من فيروس “كوفيد -١٩” المعروف بكورونا، زادت من استجرار الطاقة الكهربائية.
وقال مدير كهرباء دمشق “خلدون حدى” إن «تخفيض
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وقال مدير كهرباء دمشق “خلدون حدى” إن «تخفيض
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: إجراءات الوقاية كورونا زادت الاستهلاك) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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