الكهرباء: إجراءات الوقاية كورونا زادت الاستهلاك

2020/03/25 | 22:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مسؤول في وزارة الكهرباء في الحكومة السورية، إن إجراءات الاحتراز من فيروس “كوفيد -١٩” المعروف بكورونا، زادت من استجرار الطاقة الكهربائية.وقال مدير كهرباء دمشق “خلدون حدى” إن «تخفيض

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