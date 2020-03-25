لجنة الصحة و البيئة: مدينة الصدر والشعلة والحرية ستتحول لمناطق موبوءة بكورونا بحال عدم التزامهم الحظر

2020/03/25 | 22:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس لجنة الصحة والبيئة قتيبة الجبوري، الأربعاء، أن مدينة الصدر والشعلة والحرية ستتحول لمناطق موبوءة بفيروس كورونا بحال عدم التزامهم الحظر.وقال الجبوري في بيان وتلقته وكالة صدى، إنه “في حال اصرار المخالفين للحظر الصحي في مدينة الصدر والشعلة والحرية ستتحول الى مناطق موبوءة بفيروس كورونا”.ودعا رئيس لجنة الصحة النيابية، أهالي مدينة الصدر

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