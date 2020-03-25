مركز يؤشر تجاوزات بحق صحفيي كوردستان في أزمة كورونا

2020/03/25 | 22:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد المركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين يوم الأربعاء برصده تجاوزات بحق الصحفيين في إقليم كوردستان خلال أزمة فيروس كورونا.

وقال المركز في بيان ورد لشفق نيوز إنه رصد ما يصل إلى 9 تجاوزات وخروقات بحق الصحفيين منذ مطلع آذار/مارس الجاري، يتعلق مجملها بعدم تسهيل أو منع أداء الصحفيين مهامهم خلال فترة حظر التجوال المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا.

وتابع المركز بالقول، "في الوقت الذي يقدر فيه مركز ميترو، تقديراً عالياً الدور الكبير الذي تلعبه قوات الآسايش والبيشمركة، وفي نفس الوقت يدعو هذه القوات الى ايقاف التجاوزات بحق الصحفيين، تنفيذاً للقرار الصادر من وزارة الداخلية، ان قرار حظر التجول لايشمل الصحفيين والمؤسسات الاعلامية".

وأشار إلى أن "أي من المسوؤلين الكبار في حكومة الاقليم، اثناء لقاءاتهم او خطبهم ( عدا عن رئيسة برلمان كوردستان، ريواز فائق ) لم يشكروا او يتطرقوا الى دور الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في نقل أخبار فيروس كورونا".

وأدان المركز ما سماه "التصرفات والسلوكيات غير الحضارية، لبعض عناصر الاجهزة الامنية، وتجاوزهم على ماجاء في بيان وزارة الداخلية".

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