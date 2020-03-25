الحنظل الدولية تقدم المباني الخاصة لشركة صلاح الدين للمنتجات الغذائية لجعلها مركزا لاحتجاز المصابين بفايروس كورونا

2020/03/25 | 22:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت مجموعة الحنظل الدولية،الاربعاء، عن تقديم المباني الخاصة لشركة صلاح الدين للمنتجات الغذائية لجعلها مركزا لاحتجاز الحالات المشتبه بإصابتها بفايروس "كورونا" وتوفير الرعاية الطبية لهم مع التجهيزات الصحية الاولية .

وقال المدير العام لمجموعة الحنظل عبدالحميد السعيد، ان الظروف الاستثنائية التي يمر بها عراقنا الحبيب ‏ومن منطلق الحرص والواجب الوطني والمسؤولية المجتمعية في مواجهة تفشي فايروس كورونا ومن أجل النهوض بالواقع الصحي في محافظة صلاح الدين ، قدمت المجموعة المباني ‏التابعة لشركة صلاح الدين للمنتجات الغذائية الى مديرية صحة صلاح الدين لاستخدامها ‏كمركز صحي لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بالفايروس وتوفير الرعاية الطبية لهم لحين انتهاء الأزمة وبدون أي مقابل.

واضاف السعيد، أننا نخول دائرة الصحة و الكوادر الطبية باستخدام المباني لهذا الغرض او ‏لأي غرض آخر يروه مناسب ‏وسوف نقوم بدورنا بتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية ‏سائلين الله عز وجل أن يمن الصحة والسلامة على بلدنا الحبيب .

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