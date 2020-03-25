العمليات المشتركة ترسل تعزيزات عسكرية الى المحافظات

2020/03/25 | 22:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاربعاء، اوامر بارسال افواج عسكرية الى ثلاث محافظات لتعزيز اجراءات حظر التجوال.وذكرت خلية الاعلام الامني، في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، إنه “بهدف تعزيز إجراءات حظر التجوال الوقائي والالتزام بقرارات خلية الازمة، أصدرت قيادة العمليات المشتركة أوامر بإرسال ثلاث أفواج عسكرية الى محافظات ( النجف ، الديوانية ، واسط […]

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