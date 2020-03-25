الكعبي يطالب بتواجد امني كثيف داخل الاحياء السكنية لفرض حظر التجوال

2020/03/25 | 22:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ابدى حسن كريم الكعبي، النائب الاول لرئيس مجلس النواب، اليوم الاربعاء، رئيس اللجنة النيابية المكلفة بمواجهة وباء كورونا ، اسفه البالغ لعدم اكتراث اهالي المناطق سيما في جانب " الرصافة " تحديدا بموضوعة فرض الحظر وعدم التزامهم بالوصايا الوقائية التي تطالبهم بالابتعاد عن التجمعات السكانية والمقاهي والملاعب والبقاء في المنازل الذي بات لزاما لكل مواطن حريص على نفسه وسلامة عائلته وبيئته وشعبه، مطالبا بتواجد امني كثيف وعاجل داخل الاحياء السكنية تتعاون عليه مختلف التشكيلات المسلحة لفرض الحظر ومعاقبة المخالفين الذين لا يدركون لحد الان حجم خطورة الوباء وكيف فتك باعظم دول العالم .





وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، تلقته "الغد برس"، انه "جاء ذلك خلال زيارته مساء اليوم الأربعاء 25 اذار 2020 برفقة عدد من اعضاء خلية الازمة النيابية المكلفة لمواجهة وباء كورونا ، الى مقر قيادة الشرطة الاتحادية عمليات بغداد ، حيث جرى استقبالهم من قبل اللواء الركن عبد الحسين التميمي وعدد من القادة والضباط".





وقال محذرا : ان "وباء كورونا وصل لمستوى مخيف فهو يفتك بارواح الناس شرقآ وغربآ ، وباتت اقوى النظم الصحية في العالم واعلاها تطورا، منهارة تمامآ وغير قادرة على مواجهة الوباء"، داعيا الى وجوب "مساندة القوات الامنية لعمليات توزيع المساعدات الانسانية والخيرية المقدمة لعوائل ذات الدخل اليومي المحدود التي تضررت ارزاقها بسبب حظر التجوال".





وتابع البيان انه "قد حضر اللقاء اعضاء خلية الأزمة النيابية كل من رئيس لجنة الامن والدفاع السيد محمد رضا ال حيدر والسادة النواب علاء الربيعي ، وامجد العقابي وحمد الموسوي والسيدات اعضاء مجلس النواب " اكتفاء الحسناوي ، وزينب الخزرجي ، ونسرين الوائلي".

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