بعد تفشيه بدول عدة .. كورونا يوحد العرب بضحاياه

2020/03/25 | 22:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد سجلت دول عربية الأربعاء، وفيات وإصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع إجراءات جديدة تتسابق الدول العربية لاتخاذها، أملا في وقف زحف الفيروس القاتل.العراقوفي العراق، ارتفعت وفيات كورونا الأربعاء إلى 29 بعد تسجيل حالتين جديدتين من إجمالي 346 سجلتها وزارة الصحة العراقية.ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.في الأثناء، أفادت قيادة عمليات بغداد التابعة للجيش بأن قوات الأمن "ألقت القبض على 1542 مخالفاً لحظر التجوال منذ بدء تطبيقه في 17 آذار/ مارس الجاري في بغداد".المغربوحتى مساء الثلاثاء، سجلت السلطات المغربية ارتفاعا في عدد وفيات كورونا، وصلت إلى 5، بينما أعداد المصابين ارتفعت إلى 170، بعد تسجيل حالة وفاة و27 إصابة جديدة.وأعلن محمد اليوبي، مدير الأوبئة والأمراض بالمغرب (حكومي)، ارتفاع حالات الشفاء من الفيروس إلى 6 بعد تعافي مواطنة، مشيرا إلى أن حالة الوفاة الجديدة تعود لمسن قادم من هولندا، دون تفاصيل أكثر.تونسوفي آخر تطورات الأزمة، أعلن وزير الصحة التونسي ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى173 بعد تسجيل59 إصابة جديدة، مشيرا إلى أن عدد حالات بالإصابة بالفيروس محليا باتت أكثر من الوافدة من الخارج.وكانت السلطات أكدت في وقت سابق الأربعاء، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 4، بعد تسجيل حالة جديدة في مدينة سوسة شرقي البلاد.وقال المدير الجهوي للصحة في سوسة سامي الرقيق، الأربعاء، إن "رجلا يبلغ من العمر 56 سنة من مدينة بومرداس بمحافظة المهدية، توفي في ساعة متأخرة الثلاثاء، متأثرا بإصابته بالفيروس في المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة".وسبق أن أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 وفيات، منذ اكتشاف أول إصابة في 2 مارس/ آذار الجاري، إحداها في سوسة لامرأة (72 عاما)، والثانية لرجل في محافظة صفاقس (جنوب)، أما الثالثة فسجلت في ولاية أريانة بالعاصمة لرجل (60 عاما).والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 25 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع الحصيلة إلى 114.مصرسجلت مصر ارتفاعا في عدد وفيات كورونا ووصلت إلى 21 والإصابات إلى 442. وكشفت الصحة المصرية تسجيل 40 حالة جديدة وارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 442 حالة، معلنة عن حالة وفاة واحدة وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 21 حالة.وطالبت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، من يشعر بأي أعراض ارتفاع درجة الحرارة بالتوجه لمستشفيات الحميات التى وصل عددها لـ 50 مستشفى. فلسطينأعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لسيدة أعلن عن إصابتها صباح الأربعاء، من بلدة بِدّو شمال غرب القدس المحتلة.وقال ملحم إن عدد المصابين بالفيروس في فلسطين ارتفع إلى 62 مصابا، منهم 16 مصابا تماثلوا للشفاء، وباقي المصابين يخضعون للحجر الصحي والمتابعة الطبية.السعوديةأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، الأربعاء، تسجيل 133 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا في تصريحات له، إلى أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 900 حالة، فيما تم تسجيل ثاني حالة وفاة لمقيم في مكة المكرمة.وكشف العبدالعالي أن 18 حالة من الحالات الجديدة هي لأشخاص قادمين من خارج المملكة، كان قد تم وضعهم في الحجر الصحي المناسب منذ قدومهم إلى منافذ المملكة، ويتلقون الرعاية الصحية اللازمة، إضافة إلى أن بقية الحالات الـ115 اكتسبت العدوى من مخالطة لحالات معلن إصابتها بالفيروس سابقا، وهي خاضعة للمتابعة الصحية.ووفق وكالة الأنباء الرسمية "واس"، أقر العاهل السعودي جملة من الإجراءات الاحترازية، في إطار "حرص المملكة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناء على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا". وأوضحت أن التدابير الجديدة تتضمن "منع سكان مناطق المملكة الـ13 من الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى". كما حظرت الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.الإماراتارتفعت حصيلة المصابين في الإمارات الأربعاء، بعد تسجيل حالات جديدة بعد تسحيل 85 حالة جديدة. وقالت فريدة الحوسني مديرة إدارة الأمراض السارية في دائرة الصحة، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، إن المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد في الدولة تشير إلى تسجيل 85 إصابة جديدة بالمرض منهم 7 مواطنين إلى جانب الجنسيات الأخرى مشيرة إلى أن جميع الحالات المصابة بالفيروس مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في الدولة إلى 333 إصابة، وشفاء 52 حالة.قطرأعلنت المتحدثة باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر لولوة الخاطر، في مؤتمر صحفي، عن تسجيل 25 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الحالات إلى 526، تعافى منهم 41 حالة، دون وفيات حتى الآن.ولفتت الخاطر إلى أنه "جارٍ العمل على تجهيز مرافق ميدانية طبية في مناطق مختلفة بالدولة بهدف توفير الخدمات الطبية والتمريضية للحالات الخفيفة إلى المتوسطة بكورونا لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 18 ألف سرير خلال الأسابيع المقبلة".وكشفت الخاطر عن "إنشاء مرفقين طبيين مؤقتين من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع القوات المسلحة القطرية لتقديم الرعاية الصحية لحالات الإصابة الخفيفة بكورونا للعمال والحرفيين ممن تم تصنيفهم بحالات خفيفة، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لهذين المرفقين 4645 سريرا".وأصاب كورونا، حتى ظهر الأربعاء، أكثر من 428 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 19 ألفا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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