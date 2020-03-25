مدينة الطب تعلن شفاء ثلاث مرضى من المصابين بفيروس كورونا

2020/03/25 | 22:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مدينة الطب، اليوم الاربعاء، تماثل ثلاث مرضى من المصابين بفايروس كورونا.

وقالت في بيان، تلتقه "الغد برس"، انه "تم خروجهم بعد تلقيهم العلاج وحسب البروتوكولات العلاجية المقرة من وزارة الصحة العراقية، وكذلك بعد ان بينت الفحوصات السريرية والمختبرية سلامتهم من المرض".

ودعت المستشفى المواطنين "للالتزام بتعليمات وزارة الصحة لغرض القضاء على هذا الوباء".

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