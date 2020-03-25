تشكيل العتبة العلوية يواصل حملة التعفير في النجف الاشرف

2020/03/25 | 23:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت مفارز تشكيل العتبة العلوية، الاربعاء، حملة التعفير الشاملة في محافظة النجف الاشرف.واستكملت مفارز مكافحة فيروس كورونا مناطق ناحية القادسية، من سوق شعلان واغلب الاماكن المزدحمة ومنازل المواطنين ومركز الشرطة والسيطرات الرئيسية والفرعية إضافة إلى توزيع الكمامات على القوات الأمنية المرابطة والمواطنين.

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