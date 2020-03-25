منها ٣ كيميائية… تسهيلات بمنح قروض لـ ٧ صناعات سورية جديدة

2020/03/25 | 23:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة دعم الإنتاج المحلي التابعة للحكومة السورية، عن تشميل ٧ صناعات جديدة منها ٣ صناعات كيميائية، ببرنامج دعم أسعار الفائدة للقروض، وذلك ضمن خطة إحلال المستوردات.والصناعات المشمولة، إقامة

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