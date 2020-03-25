صحة ديالى: نتائج فحص ملاكات مستشفى بلدروز جميعها سالبة

2020/03/25 | 23:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، عن نتائج الفحص المختبري لملاكات مستشفى بلدروز ، مؤكدة ان النتائج جميعها سالبة.

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