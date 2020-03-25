2020/03/25 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بابل

اعلنت قيادة شرطة بابل، الاربعاء، تصنيع منتسبة في شرطة المحافظة، جهاز تعقيم كامل الجسم مستوحى من عمل طلبة الجامعة التكنولوجية.

وقالت القيادة في بيان، ان "العريف آمنة علي عبود صالح منتسبة في قيادة شرطة بابل / قسم شؤون المرأة مواظبة في عملها وتجتهد من حيث المطالعة ومتابعة الاخبار التكنولوجية وتسخِّر ذلك في تطوير إمكانيات المؤسسة الامنية وتقديم أداء يواكب الحداثة".

واصافت، انه "بسبب الأوضاع الصحية الراهنة قامت بصنع جهاز مستوحى من عمل طلبة الجامعة التكنولوجية لتعقيم كامل الجسم ويعمل بطريقة التبخير للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا".

وتابعت، ان "ذلك يأتي كأجراء احترازي يضاف لعملية التعقيم المتبعة عند مداخل البنايات لتوابع القيادة، مستند على تحذير منظمة الصحة العالمية في دراساتها حول بقاء الفيروس على الملابس لعدة ساعات".

وأشاد قائد شرطة بابل اللواء الحقوقي علي كوة الزغيبي "بهذا الإنجاز البسيط من حيث المواد المستخدمة في صنعه والكثير لما يقدمه من خدمة تسهم بالحافظ على صحة وسلامة المواطنين المراجعين ومنتسبي قيادة الشرطة، كما توجه بالشكر والتقدير للمنتسبة على المثابرة والعطاء للرقي بمستوى أداء مؤسساتنا الأمنية التي نسعى مجتمعين وبحسب التوجيهات الصادرة من وزير الداخلية"، بحسب البيان.

بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، الاربعاء، سلامة 74 حالة مشتبه إصابتهم بكورونا.

وقال مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة ديالى نبيل فاضل حذاف في بيان، ان "نتائج تحليل الاصابة بفايروس كورونا المستجد COVID 19 لـ 74 منتسبا من ملاك

بغداد اليوم ـ بغداد

اصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاربعاء، اوامر بارسال افواج عسكرية الى ثلاث محافظات لتعزيز اجراءات حظر التجوال.

وذكرت خلية الاعلام الامني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بهدف تعزيز إجراءات حظر التجوال الو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( للوقاية من كورونا.. منتسبة في شرطة بابل تصنع جهاز تعقيم كامل الجسم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( للوقاية من كورونا.. منتسبة في شرطة بابل تصنع جهاز تعقيم كامل الجسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).