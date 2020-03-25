حالتا وفاة و5 إصابات جديدة بكورونا في كربلاء

2020/03/25 | 23:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة كربلاء، يوم الأربعاء، تسجيل خمس إصابات جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المُستجد.

وقال مدير إعلام الدائرة، سليم كاظم، في بيان ورد لشفق نيوز، إن "حالة الوفاة التي تُعد الخامسة من نوعها في المحافظة ، كانت لمُصاب بعمر ( 70 ) عاماَ من سكنة حي المعلمين"، مُبيناً إن "حالة الوفاة الأخرى (السادسة)، كانت لمُصاب بعمر ( 40 ) عاماً من سكنة حي الولاء، وعائداً من سوريا، ويشكو من مرض عضال، وكلاهما وصلا للمدينة الطبية، وهما بحالة صحية حرجة للغاية".

وأوضح كاظم، إنه "تم إجراء الفحوصات المختبرية، ومن أخذ العينات لهما وإرسالها الى مُختبر الصحة المركزي في بغداد، إلاَ إنهما فارقا الحياة صباح اليوم، قبل إعلان نتائج الفحص المختبري، بعد ظهر اليوم، لتؤكد إصابتهما بالفايروس الوبائي".

وأضاف ، إنه "تم أيضاً ، تسجيل ( 5 ) إصابات جديدة بالفيروس الوبائي مُثَبتة ومُؤَكدة وجميعهم من الذكور ، موضحاً ، إن " الحالة الأولى ، كانت لمُصاب بعمر ( 43 ) عاماً، ومن سكنة حي المُعلمين، والأصابة الثانية لمُواطن بعمر ( 61 ) عاماً من أهالي منطقة الشبانات ، والثالثة لمُواطن يبلغ من العمر ( 85 ) عاماً من الإبراهيمية، والرابعة لمُصاب بعمر ( 42 ) عاماَ من سكنة حي النضال ومُلامس لحالة مؤكدة سابقاَ ترقد حالياً في ردهة الحُميات ( الحياة ) في المدينة الطبية، والخامسة لمُصاب من حي البلدية بعمر ( 71 ) عاماً ".

ولفت إلى أنه "تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية حول التعامل الصحي مع المُلامسين لهم من عوائلهم من خلال إجراءات الحجر والإستضافة الطبية في إحدى الأماكن المُخصَصة لذلك".

وتابع كاظم بالقول، "بعد تسجيل حالتي الوفاة الجديدة ، أصبح مجموع الوفيَات ستة حالات ، ( 4 ) ذكور ، وإمرأتين ، وتراوح أعمارهم بين ( 70 - 38 ) عاماً، بينما يبلغ المجموع الكُلي للإصابات المُسجَلة في المُحافظة ، ( 27) حالة، تماثلت ( 3 ) منها للشفاء تدريجياً، وخرجت مُتحسنة وبوضع صحي جيد ، والحالات الـ ( 18 ) المُتبقية ، بضمنها الحالات الجديدة ، يخضعون لرقابة وعناية صحية مُشددة ، وبإشراف ملاك طبي مُتخصص ، وحسب اللوائح الصحية العالمية".

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