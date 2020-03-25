نبأ سار من دربنديخان بشأن تطورات وباء كورونا

2020/03/25 | 23:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت خلية الأزمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في محافظة السليمانية يوم الأربعاء نتائج فحوصات أشخاص مشتبه إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال عضو في الخلية لشفق نيوز، إنه تم إجراء فحوصات مختبرية لـ10 مشتبه إصابتهم بفيروس كورونا في قضاء دربنديخان.

وأضاف أن النتائج جاءت سلبية أي أن أياً منهم لا يحمل الفيروس.

وسجل قضاء دربنديخان 17 إصابة بفيروس كورونا من أصل 99 حالة في عموم إقليم كوردستان، بينها حالتا وفاة.

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