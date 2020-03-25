بفضل كورونا …كوكب الأرض يتنفس الهواء النظيف

2020/03/25 | 23:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة الصباح الجديد : بعد أشهر قليلة فقط من ظهوره، أدخل فيروس كورونا المخلوق الصغير جداً والذي بالكاد يُرى بالمجهر الدقيق جداً العالم في حالة من الرعب والارتباك.دفع العديد من دول العالم لعزل نفسها، وإغلاق حدودها، وتخصيص مليارات الدولارات لمواجهته والقضاء عليه، كما جعل البشرية بكل أطيافها العرقية والايديوليوجية تتفق على ملاحقته للفتك به ...

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