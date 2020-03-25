شرطة بابل تفرض غرامات مالية بحق أكثر من ألف مخالف لقرار الحظر

2020/03/25 | 23:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الاربعاء، فرضها غرامات مالية بحق أكثر من ألف مخالف لقرار حظر التجوال منذ تطبيقه.وقال مدير اعلام القيادة العميد عادل الحسيني في تصريح صحفي اطلعت عليه “العهد نيوز”، انه “ومنذ قرار فرض حظر التجوال في المحافظة فرضت القوات الامنية والمرور اكثر من الف غرامة بحق المخالفين من سائقي المركبات”.[…]

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