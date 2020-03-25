محافظ الديوانية: لم نسلتم أية مبالغ مالية لمواجهة كورونا

2020/03/25 | 23:18 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى محافظ الديوانية، زهير الشعلان، اليوم الاربعاء، أن بغداد تمر بأزمة قرار، فيما اشار الى أن محافظته لم تستلم اي مبالغ مالية لمواجهة فيروس كورونا.وقال الشعلان في مؤتمر صحفي […]

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