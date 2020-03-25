منتسبة في شرطة بابل تصنع جهاز لتعقيم جسم الإنسان من كورونا

2020/03/25 | 23:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت منتسبة في شرطة بابل، اليوم الاربعاء، بصنع جهاز تعقيم كامل الجسم مستوحى من عمل طلبة الجامعة التكنولوجية.وذكرت قيادة شرطة بابل في بيان تلقته “العهد نيوز”، ان “العريف آمنة علي عبود صالح منتسبة في قيادة شرطة بابل / قسم شؤون المرأة مواظبة في عملها وتجتهد من حيث المطالعة ومتابعة الاخبار التكنولوجية وتسخِّر ذلك في […]

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