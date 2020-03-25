الفرفار العياشي - فيروس كورونا و المعرفة القاتلة

2020/03/25 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي لعالم تحت صدمة جراء تداعيات فيروس كورونا , قلق غير مسبوق حول مصير العالم , أصوات بدأت تتحدث عن الحرب العالمية الثالثة و عن نهاية العالم.الأزمة أنعشت خطاب النهايات , ليس كما تصورها الفيسلوف الالماني هيجل او حين يبلغ الفكر نهايته بتطابقه مع الواقع , او تصور الامريكي فوكويما بتوقف التاريخ في مرحلته النهائية / الراسمالية , لكن خطاب النهايات بمعناها الابوكاليبسية أي الفناء و نهاية العالم .بسبب ......

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