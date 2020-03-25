#غازي الصوراني - مقالات ودراسات ومحاضرات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد الحادي عشر لعام 2019


#غازي الصوراني - مقالات ودراسات ومحاضرات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد الحادي عشر لعام 2019
2020/03/25 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #غازي_الصوراني ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غازي الصوراني - مقالات ودراسات ومحاضرات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد الحادي عشر لعام 2019) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#غازي الصوراني - مقالات ودراسات ومحاضرات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد الحادي عشر لعام 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).

واصل القراءة على الحوار المتمدن
Sponsored Links