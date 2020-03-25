المناضل-ة - لبنان: حركة احتجاج شعبية عميقة ضد النيوليبرالية و الطائفية. بقلم، جوزيف ضاهر

2020/03/25 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المناضل-ة المصدر: Revue L’Anticapitaliste n°113 (mars 2020)نقله إلى العربية: فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفةيشهد لبنان حاليا تعبئات لا سابق لها منذ عقود عديدة، بدأت يوم 17 أكتوبر 2019 على اثر إعلان الحكومة ضرائب جديدة، لاسيما على تطبيق الرسائل الفورية واتساب، وعلى خلفية أزمة اقتصادية متزايدة العمق.وبسرعة امتد الاحتجاج الشعبي إلى مدن البلد كافة، حتى أدت إلى استقالة الوزير الأول سعد الحريري يو......

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