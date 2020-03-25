أب صيني يبتكر حاضنة واقية لحماية رضيعه من كورونا

2020/03/25 | 23:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة الصحة في ولاية فلوريدا إصابة رضيع وطفلة في ربيعها الثاني بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أميركية الأربعاء.

وأشارت بيانات الإدارة إلى أن الرضيع لم يبلغ عامه الأول ما يجلعه أصغر حالة إصابة معروفة في الولاية.

ولم يكشف مسؤولو الصحة عما إذا كان الطفلان اللذان جرى تشخيصهما في مقاطعة برووارد، على اتصال بشخص أكدت الفحوصات إصابته بكوفيد-19.

وهذه الطفلة هي ثاني حالة إصابة لطفل في الثانية من العمر في فلوريدا.

وذكرت صحيفة ميامي هيرالد أن هناك احتمالا بأن الرضيع الذي تحدثت عنه إدارة الصحة ابن ممرضة في قسم الطوارئ بمركز جاكسون نورث الطبي في مقاطعة ميامي ديد، قالت إنها أصيبت بالفيروس خلال أداء عملها.

وكانت محطة محلية قد أفادت بأن ابن الممرضة الذي يبلغ من العمر سبعة أشهر، تأكدت إصابته بكورونا.

وفي حين أن الأطفال الصغار معرضون للإصابة، أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنهم يطورون بشكل عام أعراضا أخف حدة من تلك التي تظهر لدى معظم الراشدين، إلا إذا كانوا يعانون من مشاكل صحية أخرى بالأساس.

وسجلت مقاطعة برووارد 312 إصابة بكوفيد-19 وثلاث ووفيات حتى الأربعاء، فيما وصلت الحالات في ميامي-ديد إلى 367 إصابة.



وبلغت الإصابات في الولاية بأكملها 1467 حالة والوفيات 20 على الأقل.

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