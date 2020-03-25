اللواء 33 يشارك باجتماع خلية الازمة لمواجهة كورونا بجانب الكرخ

2020/03/25 | 23:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك وفد من اللواء 33، الاربعاء، باجتماع خلية الأزمة في جانب الكرخ للقضاء على فيروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى , ان اجتماع جانب الكرخ / قضاء سما الكاظمية ( شعلة الصدرين وضواحيها ) تم بمشاركة القوات الأمنية وتشكيلات الحشد الشعبي ومنظمات المجتمع المدني والمواكب الحسينية للتباحث حول آلية تفعيل حظر

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