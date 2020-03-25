الادعاء العام في رابرين يحذر من عدم الالتزام بتعليمات مواجهة كورونا

2020/03/25 | 23:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذرت دائرة الادعاء العام في ادارة رابرين باقليم كوردستان، يوم الاربعاء، الاشخاص غير الملتزمين بتعليمات الصحة والداخلية لمواجهة وباء كورونا، باتخاذ اجراءات قانونية ضدهم.

وجاء في بيان لقسم الاعلام والعلاقات في مديرية شرطة رابرين ورد لشفق نيوز، ان دائرة الادعاء العام في رابرين اكد في بلاغ موجه للمواطنين والتجار واصحاب المحلات في حدود رابرين، طالبتهم فيه بالالتزام بالتعليمات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، محذرة في حال عدم الالتزام اي مواطن ويكون سببا لانتشار الفيروس ستتخذ المديرية بحقة الاجراءات القانونية.

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