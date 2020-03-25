2020/03/25 | 23:58 - المصدر: الغد برس

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الصحة تنشر الموقف الوبائي لفيروس كورونا لهذا اليوم وتعلن عن فتح م

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الصحة تنشر الموقف الوبائي لفيروس كورونا لهذا اليوم وتعلن عن فتح مركز لاجراء الفحوصات المختبرية

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