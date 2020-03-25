العراق.. حالتا وفاة و30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/25 | 23:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا في العراق إلى 29 وفاة و346 إصابة، بعد تسجيل 30 إصابة و...

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