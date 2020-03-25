2020/03/25 | 23:59 - المصدر: الغد برس

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فرنسا تعلن أنها تقوم بسحب جميع قواتها من العراق بسبب تفشي فيروس ك

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فرنسا تعلن أنها تقوم بسحب جميع قواتها من العراق بسبب تفشي فيروس كورونا

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