خبير قانوني : الدستور لا يجيز سحب تكليف

2020/03/25 | 23:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ كشف الخبير القانوني علي التميمي، ان رئيس الجمهورية برهم صالح لايستطيع سحب التكليف عن عدنان الزرفي الا بعد انتهاء مدة التكليف 30 يوما ".وقال التميمي في بيان صحفي تلقت " گلگامش برس" نسخة منه ، ان " نصوص الفقرات الخمسه من المادة ٧٦ كلها تؤكد على ان أمام رئيس مجلس الوزراء المكلف ٣٠ يوم لإكمال كابينته الوزارية ومناهجه الوزاري وعرضها على البرلمان فاذا صوت له البرلمان على ذلك يمنح الثقه وبعكسة يعتبر مخفقا ويقوم رئيس الجمهورية بتكليف عندئذ مرشح آخر وفق المادة ٨١ فقرة ثانيا من الدستور ".واكد " لا يوجد في هذه الفقرات مايجيز لرئيس الجمهورية الرجوع عن التكليف أو تكليف مرشحا آخر لعدم وجود نص يتيح ذلك ، موضحا " يجوز للمرشح أو المكلف ان يعتذر عن التكليف قبل انتهاء المدة وعندها يكلف رئيس الجمهورية مرشحا آخر وفق المادة ٨١ دستور ".

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