صحة الكرخ تعلن مغادرة شابين مستشفى الفرات بعد اكتسابهما الشفاء التام (موسع)

2020/03/26 | 00:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الاربعاء، مغادرة شابين مستشفى الفرات بعد اكتسابهما الشفاء التام.وقال الحجامي في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “شابين غادرا مستشفى الفرات العام بعد اكتسابهما الشفاء التام احدهما بعمر ٢٥ سنة والآخر بعمر ٣٩ سنة”.واضاف، ان “كذلك غادر المستشفى الان ١٦ شخصاً من المشتبه بهم بعد ثبوت […]

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