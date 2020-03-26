2020/03/26 | 00:04 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مناشدة من اللحيس لخلية الأزمة للسماح لهم بالتسوق من الزبير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/26 | 00:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مناشدة من اللحيس لخلية الأزمة للسماح لهم بالتسوق من الزبير) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مناشدة من اللحيس لخلية الأزمة للسماح لهم بالتسوق من الزبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).