اللغة والطرب

2020/03/26 | 00:05 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السجع والإيقاع والقوافي والأوزان تعطي اللغة العربية أبعاداً موسيقية وغنائية وزخرفية تميزها عن كثير من اللغات الأخرى.بل إن بعض اللغات الأوروبية استعارت منها.الأدب العربي، لا سيما كتاب الأغاني ومقامات الهمذاني والحريري يغص بالأمثال عن ذلك.حفلت مجالس الخلفاء والأمراء بأمثلة كثيرة منها.ولعبت فيها الجواري أدواراً متميزة فيها.كان منها هذه الأغنية التي […]

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